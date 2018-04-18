Меню
Политика
Переговоры Лаврова и де Мистуры запланированы на пятницу — Захарова
Новости Сирии
Сирия: боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции САА на юго-востоке Хамы
Следующая новость
Загрузка...

    Переговоры Лаврова и де Мистуры запланированы на пятницу — Захарова

    74

    Переговоры Лаврова и де Мистуры запланированы на пятницу — Захарова

    Москва, 18 апреля. Официальный представитель дипломатического ведомства Российской Федерации Мария Захарова подтвердила, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специального посланника генерального секретаря Организации объединенных наций по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на пятницу в Москве.

    «Подтверждаю, что такие переговоры запланированы на пятницу», — передает слова Захаровой РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура во время визита в столицу Турции, запланированного на 18 апреля, обсудит с высокопоставленными официальными лицами ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

    Отмечалось, что после визита в Турцию он проведет консультации в Москве и Тегеране.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    145
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    613
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    281
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    511