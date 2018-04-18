Переговоры Лаврова и де Мистуры запланированы на пятницу — Захарова

Москва, 18 апреля. Официальный представитель дипломатического ведомства Российской Федерации Мария Захарова подтвердила, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специального посланника генерального секретаря Организации объединенных наций по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на пятницу в Москве.

«Подтверждаю, что такие переговоры запланированы на пятницу», — передает слова Захаровой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура во время визита в столицу Турции, запланированного на 18 апреля, обсудит с высокопоставленными официальными лицами ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

Отмечалось, что после визита в Турцию он проведет консультации в Москве и Тегеране.