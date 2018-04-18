Чайка заявил о бездействии контролирующих органов при проверке ТЦ «Зимняя вишня»

Москва, 18 апреля. Контролирующие органы не выполнили свои обязательства по контролю за состоянием кемеровского торгового центра «Зимняя вишня». Об этом во время своего выступления в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

По словам генерального прокурора России, трагедия, которая случилась в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», показала, что «в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности».

«А контролирующие органы, прикрываясь надзорными каникулами, не исполняли свои прямые обязанности», — добавил Чайка.

Также Юрий Чайка отметил, что в местах, где с учетом присвоения категории риска есть высокая вероятность несчастных случаев, причинения вреда здоровью людей, проверки не только разрешено, а необходимо проводить.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее была названа предварительная причина пожара в кемеровском торговом центре.