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    Ученые раскрыли еще одну тайну появления жизни на Земле

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    Ученые раскрыли еще одну тайну появления жизни на Земле

    Нью-Йорк, 18 апреля. Американские ученые рассказали еще одну тайну происхождения органической жизни на Земле.

    В частности, исследователи изучили роль так называемых сульфидных анионов в данном процессе.

    «Сульфидные анионы образовались в результате растворения серы, которую производили древние вулканы. Растворяясь в водоемах ранней Земли, сера стала одним из главных факторов появления самой первой жизни. Последняя, при этом, была весьма далекой от той жизни, которую мы знаем», — объяснили эксперты Массачусетского технологического института.

    Отметим, что о роли серы в зарождении жизни на нашей планете ученым известно уже давно. Однако роль сульфидных анионов в появлении первых микроорганизмов до недавнего времени не знал практически никто, отмечает Planet Today.

    Выяснилось, что именно они самым непосредственным способом помогали образованию первых пребиотических молекул РНК.

    Автор: Дима Оленин
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