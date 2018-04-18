Ученые раскрыли еще одну тайну появления жизни на Земле

Нью-Йорк, 18 апреля. Американские ученые рассказали еще одну тайну происхождения органической жизни на Земле.

В частности, исследователи изучили роль так называемых сульфидных анионов в данном процессе.

«Сульфидные анионы образовались в результате растворения серы, которую производили древние вулканы. Растворяясь в водоемах ранней Земли, сера стала одним из главных факторов появления самой первой жизни. Последняя, при этом, была весьма далекой от той жизни, которую мы знаем», — объяснили эксперты Массачусетского технологического института.

Отметим, что о роли серы в зарождении жизни на нашей планете ученым известно уже давно. Однако роль сульфидных анионов в появлении первых микроорганизмов до недавнего времени не знал практически никто, отмечает Planet Today.

Выяснилось, что именно они самым непосредственным способом помогали образованию первых пребиотических молекул РНК.