Постпред Британии при ОЗХО рассказал, когда Лондон ответит на вопросы РФ по делу Скрипаля

Лондон, 18 апреля. Британия обязуется ответить на вопросы России по делу Скрипаля к 23 апреля, заявил постпред страны при ОЗХО Питер Уилсон.



Постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон утверждает, что ни одна из лабораторий организации не обнаружила вещество BZ в образцах из Солсбери. Он добавил, что Лондон ответит на все вопросы Москвы к 23 апреля.

«13 апреля Россия передала Британии список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией», — отметил Уилсон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лаборатория в Швейцарии нашла в пробах Скрипалей химическое оружие второй категории BZ. Он подчеркнул, что данное вещество находилось на вооружении военно-политического блока НАТО. Российский сенатор Константин Косачев считает, что выводы ОЗХО по Скрипалям доказывают предвзятость работы экспертов.