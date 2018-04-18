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Постпред Британии при ОЗХО рассказал, когда Лондон ответит на вопросы РФ по делу Скрипаля
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    Постпред Британии при ОЗХО рассказал, когда Лондон ответит на вопросы РФ по делу Скрипаля

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    Постпред Британии при ОЗХО рассказал, когда Лондон ответит на вопросы РФ по делу Скрипаля

    Лондон, 18 апреля. Британия обязуется ответить на вопросы России по делу Скрипаля к 23 апреля, заявил постпред страны при ОЗХО Питер Уилсон.

    Постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон утверждает, что ни одна из лабораторий организации не обнаружила вещество BZ в образцах из Солсбери. Он добавил, что Лондон ответит на все вопросы Москвы к 23 апреля. 

    «13 апреля Россия передала Британии список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией», — отметил Уилсон.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лаборатория в Швейцарии нашла в пробах Скрипалей химическое оружие второй категории BZ. Он подчеркнул, что данное вещество находилось на вооружении военно-политического блока НАТО. Российский сенатор Константин Косачев считает, что выводы ОЗХО по Скрипалям доказывают предвзятость работы экспертов.

    Автор: Ирина Селезнева
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