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Роскомнадзор закрыл доступ к сотням сайтов с интернет-казино
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    Роскомнадзор закрыл доступ к сотням сайтов с интернет-казино

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    Роскомнадзор закрыл доступ к сотням сайтов с интернет-казино

    Москва, 18 апреля. По требованию Роскомнадзора операторы связи в России заблокировали доступ к сотням ресурсов, на которых размещались действующие в РФ онлайн-казино.

    Как указано в сообщении на сайте ведомства, в единый реестр запрещенной информации были внесены более 250 пиратских сайтов с интернет-кинотеатрами, на которых была размещена реклама незаконных в РФ онлайн-казино и букмекерских контор.

    «Информация о значительном количестве пиратских ресурсов с незаконной рекламой была получена Роскомнадзором от граждан и организаций посредством «горячей линии», действующей на сайте Единого реестра запрещенной информации. Все эти сообщения были направлены в ФНС для принятия решений об ограничения доступа», — указано в сообщении на сайте Роскомнадзора.

    Роскомнадзор закрыл доступ к сотням сайтов с интернет-казино

    В настоящий момент доступ к 200 онлайн-кинотеатрам с рекламой казино уже ограничен операторами связи. В отношении еще 50 сайтов срок исполнения требований на сегодняшний день не истек.

    Автор: Валентин Меликов
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