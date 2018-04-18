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Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
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    ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года

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    ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года

    Москва, 18 апреля. В первом квартале текущего года ВКС РФ получили 20 самолетов и 30 вертолетов, рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

    Выступая на едином дне приемки военной продукции, Борисов заявил о поставке 20 новых и четырех отремонтированных самолетов, 30 новых и трех прошедших ремонт вертолетов, а также трех радиолокационных станций и более четырех тысяч авиационных бомб.

    В феврале Новосибирским авиационным заводом было поставлено два истребителя-бомбардировщика Су-34 досрочно, еще два самолета были изготовлены, протестированы и готовы к передачи войскам, пояснил замглавы МО РФ.

    Ведомство также приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведенных в Улан-Удэ.

    Ранее Борисов рассказал об испытаниях новых автомобилей и транспортеров на Крайнем Севере. 

    Автор: Дима Оленин
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