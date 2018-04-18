Источник сообщил о задержании первого замглавы Сочи

Сочи, 18 апреля. Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит был задержан сотрудниками ФСБ 18 апреля. Источник в администрации города подтвердил эту информацию Федеральному агентству новостей.

Пока не известно, с чем связано задержание Чермита. По имеющимся данным, чиновника задержали сегодня утром.

Чермит был назначен на должность первого заместителя главы города Сочи в январе 2016 года. С 2013 по 2016 год он занимал должность заместителя директора департамента внутренней политики администрации.