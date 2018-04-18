Янис Кузинс: Литву и Латвию превращают в пустырь для плацдарма армии НАТО. ФАН-ТВ

Парламент Латвии ратифицировал меморандум о сотрудничестве в области обороны и безопасности с Канадой. Обеспечивать защиту прибалтийской республики, помимо сил НАТО, будет дополнительный военный контингент. Канада строит в Латвии объекты военной и гражданской инфраструктуры. Документ регулирует беспрепятственный доступ к ним канадской стороны, свободу от визовых требований, уплаты налогов и другие аспекты латвийско-канадского оборонного сотрудничества. Что означает постоянное присутствие канадских сил на территории Латвийской Республики, — эти вопросы, а также другие любопытные события в Прибалтике были затронуты в беседе с лидером объединения против нацизма в Латвии Янисом Кузинсом, которую провела корреспондент ФАН-ТВ Анастасия Алексеева.

Политтехнолог констатирует: дополнительный контингент из Канады беспокоит латышей и грозит обернуться демографической катастрофой для всей страны. Кроме того, решение латвийского правительства о запрете обучения на языках нацменьшинств, в том числе, на русском — это нацизм, который прикрывается громкими лозунгами о спасении латышского языка. Янис Кузинс сравнивает состояние латвийской культуры сегодня и во времена Советского Союза и говорит о том, каких действий ждут латыши от российских властей сегодня.