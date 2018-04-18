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«Честь кончилась, остались гривны»: в России ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым за квартирами
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    «Честь кончилась, остались гривны»: в России ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым за квартирами

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    «Честь кончилась, остались гривны»: в России ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым за квартирами

    Москва, 18 апреля. Группа офицеров ВМС Украины, покинувших по требованию Киева Крым четыре года назад, направила президенту Украины Петру Порошенко открытое письмо. В нем военные напомнили главе государства, что на полуострове оставили свое имущество и жилье, однако взамен так ничего и не получили. Офицеры заявили, что таким «циничным отношением» украинские власти «подталкивают» их, «патриотов своей страны», вернуться в Крым. 

    Заявление покинувших Крым украинских офицеров о том, что они намерены вернуться на полуостров, если Киев не предоставит им квартиры, вызвало широкий резонанс среди россиян. Пользователи соцсетей напомнили украинским военным, что теперь на полуострове они никому не нужны.

    «Честь кончилась, остались гривны»: в России ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым за квартирами

    Однако положение, в котором оказались украинские офицеры, среди россиян не вызвало сочувствия. Пригрозившим вернуться на полуостров военным украинского флота напомнили, что четыре года назад они сами сделали выбор. Пользователи соцсетей также задались вопросом, знакомы ли украинским офицерам такие понятия, как честь и присяга.

    «Честь кончилась, остались гривны», — лаконично отметили россияне.

    «А я думаю, что этим «офицерам» не важно, кому служить. Главное — что иметь. Поди, злятся и завидуют тем ,кто остался. А дали бы квартиры, не  грозились бы  уехать ? Ни за что не пускать!  Еще не хватало нам таких. Сумы переметные», — написал один из пользователей.

    «Честь кончилась, остались гривны»: в России ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым за квартирами

    Напоминая о политических принципах Киева, россияне поинтересовались, не успели ли украинские власти предпринять меры по отношению к возмутившимся офицерам.

    «Порошенко их уже сепаратистами объявил?» — заметили в соцсетях.

    «Странно, что они еще на свободе: это же угроза национальной безопасности Украины», — добавили пользователи.

    «Какое жилье? Вы безвиз получили, теперь можете ехать, куда хотите», — напомнили офицерам.

    Автор: Василий Котов
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