Военный эксперт: «Волга-Днепр» продолжит сотрудничество с НАТО

Москва, 18 апреля. Информация о том, что авиакомпания «Волга-Днепр» прекращает сотрудничество с НАТО и не намерена продлевать контракт на 2019 год, скорее всего, не соответствует действительности.

Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, назвавший поток сообщений на эту тему «информационной мутью».

По его словам, в компании «Волга-Днепр» возмущены распространением подобных слухов.

«Они сказали: нас политика не касается, бизнес — на первом плане», — передал ФАН слова представителя авиакомпании «Волга-Днепр» Виктор Баранец.

По мнению военного обозревателя КП, необходимо дождаться официальных комментариев руководства «Волга-Днепр».

«Мы с вами — типичные инвалиды той информационной войны, которая сейчас ведется между Россией и НАТО. Если хотите — между Россией и Францией, — утверждает Баранец. — Мы, еще не получив реальную информацию о позиции авиакомпании «Волга-Днепр», на всех парах спешим комментировать этот вопрос».

Что касается информации французской газеты Challenges, в которой и появилась первая новость на тему разрыва отношений между ГК «Волга-Днепр» и НАТО, то, по мнению эксперта, «она может быть напрочь лжива».

«Французы, возможно, подливают керосина в горящий костер отношений между Россией и НАТО. Давайте не будем такими простачками, когда какая-нибудь паршивая французская газета, не разобравшись, начинает подливать горючее в огонь и без того очень плохих отношений между Россией и НАТО», — предложил Баранец.

В самой авиакомпании «Волга-Днепр» ответили ФАН, что «данный вопрос пока не комментируют». Впрочем, накануне ИА «Политика сегодня» удалось добиться небольшого разъяснения от представителя компании: «Пока что, на данный момент, мы эти спекуляции не комментируем. Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей», — пояснил руководитель отдела протокола и связей с общественностью компании.

Напомним, что информацию о том, что с 1 января 2019 данная ГК «Волга-Днепр» не будет предоставлять НАТО услуги по перевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан», распространило со ссылкой на анонимный источник французское издание Challenges.

Информацию перепечатали и некоторые российские СМИ.