Меню
Общество
Военный эксперт: «Волга-Днепр» продолжит сотрудничество с НАТО
Технологии
Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак
Следующая новость
Загрузка...

    Военный эксперт: «Волга-Днепр» продолжит сотрудничество с НАТО

    31
    Эксперты:

    Военный эксперт: «Волга-Днепр» продолжит сотрудничество с НАТО

    Москва, 18 апреля. Информация о том, что авиакомпания «Волга-Днепр» прекращает сотрудничество с НАТО и не намерена продлевать контракт на 2019 год, скорее всего, не соответствует действительности.

    Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, назвавший поток сообщений на эту тему «информационной мутью».

    По его словам, в компании «Волга-Днепр» возмущены распространением подобных слухов.

    «Они сказали: нас политика не касается, бизнес — на первом плане», — передал ФАН слова представителя авиакомпании «Волга-Днепр» Виктор Баранец. 

    По мнению военного обозревателя КП, необходимо дождаться официальных комментариев руководства «Волга-Днепр».

    «Мы с вами — типичные инвалиды той информационной войны, которая сейчас ведется между Россией и НАТО. Если хотите — между Россией и Францией, — утверждает Баранец. — Мы, еще не получив реальную информацию о позиции авиакомпании «Волга-Днепр», на всех парах спешим комментировать этот вопрос». 

    Баранец призвал не верить заявлениям французской прессы — «она может быть напрочь лжива»

    Что касается информации французской газеты Challenges, в которой и появилась первая новость на тему разрыва отношений между ГК «Волга-Днепр» и НАТО, то, по мнению эксперта, «она может быть напрочь лжива».

    «Французы, возможно, подливают керосина в горящий костер отношений между Россией и НАТО. Давайте не будем такими простачками, когда какая-нибудь паршивая французская газета, не разобравшись, начинает подливать горючее в огонь и без того очень плохих отношений между Россией и НАТО», — предложил Баранец. 

    В самой авиакомпании «Волга-Днепр» ответили ФАН, что «данный вопрос пока не комментируют». Впрочем, накануне ИА «Политика сегодня» удалось добиться небольшого разъяснения от представителя компании: «Пока что, на данный момент, мы эти  спекуляции не комментируем. Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей», — пояснил руководитель отдела протокола и связей с общественностью компании.

    Напомним, что информацию о том, что с 1 января 2019 данная ГК «Волга-Днепр» не будет предоставлять НАТО услуги по перевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан», распространило со ссылкой на анонимный источник французское издание Challenges.

    Информацию перепечатали и некоторые российские СМИ.

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    116
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    276
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    243
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    500