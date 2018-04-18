Врио главы Кузбасса Цивилев предложил создать в Кемеровской области филиал «Сколково»

Кемерово, 18 апреля. Сотрудники школы управления научно-технологического центра «Сколково» приедут в Кузбасс для обучения местных специалистов. Об этом сообщил врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Также мы сделали интересное предложение Сколково. У них существует один центр и представительства в различных городах. Мы выступили с инициативой создать в Кузбассе филиал «Сколково», который помогал бы другим представительствам в субъектах РФ», — сказал Цивилев в ходе рабочей поездки в Белово.

Врио главы региона уточнил, что планируется создание не только школы управления, но и инновационного центра, чтобы Кузбасс мог разрабатывать новые методики, сообщает «Газета Кемерова».

Кроме того, на встрече с главами моногородов Цивилев заявил, что Кузбасс должен максимально уходить от зависимости от цен на уголь.

«Мы должны развивать все другие аспекты экономики. Эта задача как раз и стоит в разработке стратегии социально-экономического развития Кузбасса. Вы все знаете, что мы поставили перед собой грандиозную цель, что Кузбасс — номер один за Уралом», — сказал Цивилев.

Он пообещал приехать в каждый город и познакомиться с жителями, представителями бизнеса и работниками предприятий,а также разобраться во всех проблемах, чтобы создать правильную стратегию социально-экономического развития Кузбасса.