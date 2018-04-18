Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

Москва, 18 апреля. Ряд новейшей техники России, которая в ближайшее время поступит на вооружение армии, будет продемонстрирована в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, 9 Мая россияне смогут увидеть боевую машину поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57. Также на Параде Победы представят боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9».

Шойгу добавил, что также будут показаны беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар». Министр уточнил, что механизированная колонна на параде в Москве будет состоять из 190 единиц перспективной техники, которая «определяет современный облик российской армии».