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Минобороны РФ в 2018 году вывело на орбиту три военных спутника
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    Минобороны РФ в 2018 году вывело на орбиту три военных спутника

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    Минобороны РФ в 2018 году вывело на орбиту три военных спутника

    Москва, 18 апреля. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что в первом квартале этого года на земную орбиту были выведены три военных спутника.

    Соответствующее заявление было сделано на едином дне приемки военной продукции.

    «В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических сил было обеспечено два пуска ракет носителей «Союз» с выводом на орбиту трех космических аппаратов»,  — отметил Борисов.

    По его словам, в настоящее время аппаратура работает в штатном режиме, цели пусков были достигнуты.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома «Плесецк», в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

    Автор: Тимур Румянцев
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