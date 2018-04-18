Минобороны РФ в 2018 году вывело на орбиту три военных спутника

Москва, 18 апреля. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что в первом квартале этого года на земную орбиту были выведены три военных спутника.

Соответствующее заявление было сделано на едином дне приемки военной продукции.

«В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических сил было обеспечено два пуска ракет носителей «Союз» с выводом на орбиту трех космических аппаратов», — отметил Борисов.

По его словам, в настоящее время аппаратура работает в штатном режиме, цели пусков были достигнуты.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома «Плесецк», в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.