В Ростехе рассказали о сбое при испытаниях первой российской газовой турбины

Москва, 18 апреля. Тестовые испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М временно прекращены по причине вышедшего из строя ряда механизмов, однако работа над проектом будет продолжена по окончании устранения неполадок. Об этом в среду рассказал представитель Объединенной двигателестроительной корпорации.

По словам источника ТАСС, в рамках продолжительных тестов, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно дал сбой. В итоге испытания пришлось остановить до устранения всех неполадок.

«Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в РФ, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы», — отметил представитель Ростеха.

Источник в Роснано также сообщили, что компания продолжит акционерное участие в проекте, поскольку разработка российской газовой турбины большой мощности остается очень важной задачей для российской энергетической отрасли.

«Несмотря на сдвижку сроков в связи с аварией, Роснано продолжит акционерное участие в востребованном проекте и ожидает, что он будет реализован», — подчеркнули в государственной корпорации.

Представитель компании «ИЦ Газотурбинные технологии», которая привлекалась в проект как оператор, и в том числе проводила тесты турбины, в процессе испытаний газотурбинной установки ГТД-110М случилась авария, в результате которой турбина стала неисправной.