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Грушко обсудил отношения России и ЕС с вернувшимся из Брюсселя послом Эдерером
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    Грушко обсудил отношения России и ЕС с вернувшимся из Брюсселя послом Эдерером

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    Грушко обсудил отношения России и ЕС с вернувшимся из Брюсселя послом Эдерером

    Москва, 18 апреля. Замглавы МИД РФ Александр Грушко встретился с главой дпмиссии ЕС в России Маркусом Эдерером, стороны обсудили отношения Москвы и Брюсселя, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

    Дипломаты Александр Грушко и Маркус Эдерер обсудили ряд актуальных вопросов отношений России и Евросоюза, проблем международного и регионального уровня. Отметим, что европейский посол был отозван Брюсселем в конце марта для консультаций по «делу Скрипаля». Он вернулся в российскую столицу на минувшей неделе. 

    Ранее США, Украина, Канада и ряд европейских стран выслали свыше сотни российских дипломатов. Москва предприняла ответные меры. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности содействовать расследованию инцидента в Солсбери, однако Лондон под различными предлогами отказывается передавать материалы дела.

    Сенатор Константин Косачев заявил, что выводы ОЗХО по отравлению Скрипалей в Британии, говорят о непрозрачности работы экспертов организации

    Автор: Ирина Селезнева
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