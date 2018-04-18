18 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп сообщил России, что новых санкций не будет

Трамп сообщил России, что новых санкций не будет США уведомили посольство РФ о том, что введения новых санкций против России в настоящее время не планируется. Представитель МИД уже подтвердил информацию об официальном уведомлении, полученном российским посольством в Вашингтоне от американской стороны. Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о приостановке введения новых антироссийских санкций. От оценки ситуации в Кремле пока воздержались, отметив, что политика санкций является обыденной практикой для Вашингтона.

Украинские силовики за сутки выпустили по республикам Новороссии 975 снарядов Украинские силовики за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. При этом в центре добавили, что огонь велся в направлении Горловки, Донецка и Мариуполя. Общее количество насчитанных боеприпасов ВСУ — 865 единиц. Украинскими войсками была атакована и территория Луганской Народной Республики. Здесь обстреляны районы населенных пунктов Желобок, Калиново и Калиновка. Всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов.

Более 400 мирных жителей вернулись в Восточную Гуту В течение минувших суток 422 мирных жителя Восточной Гуты смогли вернуться в свои дома. В регионе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, безопасность обеспечивают силы российской военной полиции и правоохранительных органов Сирии. Как указано в сообщении Минобороны РФ, военным в Восточной Гуте приходится разминировать большое количество жилых домов и объектов инфраструктуры. Всего с начала гуманитарной операции в регионе в населенные пункты Восточной Гуты смогли вернуться более 60 тысяч человек.