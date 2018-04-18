Сотрудники автомойки угнали Mercedes у журналиста «Интерфакса»

Москва, 18 апреля. Сотрудники автомойки угнали автомобиль у журналиста «Интерфакса», чтобы покататься по ночной Москве.

Инцидент произошел в ночь на 4 апреля. Глава одного из отделов информагентства оставил ключи от своего Mercedes начальнику автомойки рядом с домом, клиентом которой является на протяжении длительного времени. О произошедшем журналист узнал, когда получил штрафы за превышение скорости на Новорязанском шоссе и проспекте Мира. Кроме того, с утра после мойки машины владелец авто увидел на бампере царапины, а на бортовом компьютере — что за три часа Mercedes проехал 97 км.

Сотрудники поначалу отрицали причастность к случившемуся, однако благодаря записям камер на автомойке выяснилось, что двое работников решили прокатиться по Москве. Позже виновные сознались в инциденте, а сотрудник «Интерфакса» обратился в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку, сообщает телеканал «360».