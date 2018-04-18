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Песков: Указы о назначениях чиновников выйдут после 7 мая
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    Песков: Указы о назначениях чиновников выйдут после 7 мая

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    Песков: Указы о назначениях чиновников выйдут после 7 мая

    Москва, 18 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, сохранит ли помощник президента РФ Владислав Сурков пост по части минских соглашений. 

    «Не располагаю информацией, кто сохранит кто нет», — сказал представитель Кремля.

    «Вы знаете, что после 7 числа (мая) последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать, но кто это будет, вы знаете, что традиционно такую информацию мы не даем», — добавил Песков.

    Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации ответил на вопрос, когда могут возобновиться переговоры в формате Сурков-Волкер.

    Напомним, как заявлял первый украинский президент Леонид Кравчук, переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителем госдепа США Куртом Волкером по Донбассу являются более важными, чем минский процесс

    Автор: Юлия Майорова
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