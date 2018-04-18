Кремль пока не ознакомился с законопроектом Госдумы об ответных мерах РФ на санкции США

Москва, 18 апреля. Кремль пока не ознакомился с законопроектом Госдумы об ответных мерах России на новые антироссийские санкции США, сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент ФАН, он подчеркнул, что в настоящее время депутаты еще обсуждают законопроект, и Кремль не может вмешиваться в дискуссию.

«Пока идет дискуссия, комментарии от депутатов. Я не считаю возможным участвовать в дискуссии, пока идет работа», — объяснил Песков.

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Обострение международной политической обстановки сказалось на курсе рубля, который на этом фоне снизился.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции будут подготовлены к 3 мая.