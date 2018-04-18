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Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги
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    Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги

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    Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги

    Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования экс-президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги Барбары Буш. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент направил телеграмму соболезнований Джорджу Бушу старшему в связи с кончиной его супруги», — рассказал Песков.

    Напомним, Барбара Буш была первой леди США в период с 1989 по 1993 год, пока президентом Штатов был Джордж Буш-старший. Барбара Буш стала единственной первой леди, ставшей матерью президента США, когда пост президента в 2001 году занял Джордж Буш-младший. Барбара Буш скончалась 17 апреля в своем доме в Хьюстоне в результате осложнений целого ряда тяжелых заболеваний.

    Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги

    Автор: Валентин Меликов
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