Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги

Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования экс-президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу-старшему в связи с кончиной его супруги Барбары Буш. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент направил телеграмму соболезнований Джорджу Бушу старшему в связи с кончиной его супруги», — рассказал Песков.

Напомним, Барбара Буш была первой леди США в период с 1989 по 1993 год, пока президентом Штатов был Джордж Буш-старший. Барбара Буш стала единственной первой леди, ставшей матерью президента США, когда пост президента в 2001 году занял Джордж Буш-младший. Барбара Буш скончалась 17 апреля в своем доме в Хьюстоне в результате осложнений целого ряда тяжелых заболеваний.