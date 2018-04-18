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Минобороны РФ испытало новые автомобили и транспортеры на Крайнем Севере
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    Минобороны РФ испытало новые автомобили и транспортеры на Крайнем Севере

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    Минобороны РФ испытало новые автомобили и транспортеры на Крайнем Севере

    Москва, 18 апреля. Минобороны РФ испытало новую колесную технику и гусеничные транспортеры на Крайнем Севере. Соответствующее заявление сделал замглавы МО РФ Юрий Борисов.

    «Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные тягачи Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины», — сказал Борисов на едином дне приемки военной продукции.

    Борисов также подтвердил способность обеспечивать автономность и поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, а также возможность движения по глубокому снегу.

    По его словам, испытания проводились в марте в климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.

    Ранее Минобороны РФ рассказало о новинках вооружений для показа на параде Победы 9 мая. 

    Автор: Дима Оленин
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