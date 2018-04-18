Рогозин рассказал о будущем приборостроения ракетно-космической отрасли России

Москва, 18 апреля. Российская ракетно-космическая отрасль избавилась от излишнего дублирования и перешла на универсальные решения в производстве бортовых компьютеров для ракетно-космической техники. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Выступая на коллегии Минпромторга, он отметил, что в отрасли существовала проблема «феодализма». Рогозин объяснил, что разные предприятия производили до девяти бортовых компьютеров, в то время как в США этим занимались четыре компании.

По словам вице-премьера, создание механизма главных конструкторов космического приборостроения позволило принимать универсальные решения. При этом он назвал приборостроение будущим и «интеллектом для любого «железа».