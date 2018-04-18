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Рогозин рассказал о будущем приборостроения ракетно-космической отрасли России
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    Рогозин рассказал о будущем приборостроения ракетно-космической отрасли России

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    Рогозин рассказал о будущем приборостроения ракетно-космической отрасли России

    Москва, 18 апреля. Российская ракетно-космическая отрасль избавилась от излишнего дублирования и перешла на универсальные решения в производстве бортовых компьютеров для ракетно-космической техники. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    Выступая на коллегии Минпромторга, он отметил, что в отрасли существовала проблема «феодализма». Рогозин объяснил, что разные предприятия производили до девяти бортовых компьютеров, в то время как в США этим занимались четыре компании.

    По словам вице-премьера, создание механизма главных конструкторов космического приборостроения позволило принимать универсальные решения. При этом он назвал приборостроение будущим и «интеллектом для любого «железа».

    Рогозин рассказал о будущем приборостроения ракетно-космической отрасли России

    Автор: Анна Иванова
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