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Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки
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    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

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    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Москва, 18 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда могут возобновиться переговоры в формате Сурков-Волкер.

    «Сейчас действительно есть пауза в работе с нормандской четверки и по линии обмена мнениями по каналу Сурков-Волкер», — сказал представитель Кремля.

    «Возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашние разговоры с Меркель», — добавил пресс-секретарь.

    Напомним, ранее специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что возможность прекратить конфликт в Донбассе и принести мир в регион находится в «российских руках».

    Ранее лидеры государств, входящих в нормандскую четверку (Россия, Германия, Франция и Украина), подтвердили свою приверженность реализации Минских договоренностей, основного документа, прописывающего шаги по урегулированию ситуации в Донбассе. 

    Автор: Юлия Майорова
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