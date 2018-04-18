Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

Москва, 18 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда могут возобновиться переговоры в формате Сурков-Волкер.

«Сейчас действительно есть пауза в работе с нормандской четверки и по линии обмена мнениями по каналу Сурков-Волкер», — сказал представитель Кремля. «Возобновляются контакты, активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашние разговоры с Меркель», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что возможность прекратить конфликт в Донбассе и принести мир в регион находится в «российских руках».

Ранее лидеры государств, входящих в нормандскую четверку (Россия, Германия, Франция и Украина), подтвердили свою приверженность реализации Минских договоренностей, основного документа, прописывающего шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.