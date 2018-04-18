Меню
Политика
Песков: Россия следит за тем, что происходит в Армении
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    Песков: Россия следит за тем, что происходит в Армении

    138

    Песков: Россия следит за тем, что происходит в Армении

    Москва, 18 апреля. Россия следит за тем, что происходит в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду, 18 апреля.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает за тем, что происходит на данный момент в Армении.

    «Главное, чтобы все проходило в рамках закона», — добавил Песков.

    Также Песков рассказал, что президент России Владимир Путин направил Сержу Саргсяну правительственную телеграмму и поздно вечером поздравил его по телефону с избранием главой кабинета министров.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    135
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    31272
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    340
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    12642