Песков: Россия следит за тем, что происходит в Армении

Москва, 18 апреля. Россия следит за тем, что происходит в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду, 18 апреля.

Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает за тем, что происходит на данный момент в Армении.

«Главное, чтобы все проходило в рамках закона», — добавил Песков.

Также Песков рассказал, что президент России Владимир Путин направил Сержу Саргсяну правительственную телеграмму и поздно вечером поздравил его по телефону с избранием главой кабинета министров.