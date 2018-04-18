В Кремле отреагировали на «тактику мелких шагов» Авакова по возвращению Донбасса

Москва, 18 апреля. В Кремле отреагировали на план главы МВД Украины Арсена Авакова по возвращению Донбасса и Крыма.

«Вы знаете, что по Донбассу есть минские договоренности, проблемы Донбасса могут решать только путем реализации минских договоренностей. Они полностью блокируются с украинской стороны. А что касается Крыма, такое упоминание Крыма неуместно, ибо это регион России», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне украинский министр Аваков сообщил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, необходима «тактика мелких шагов, которым аплодируют все».

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.