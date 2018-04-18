Меню
Политика
В Кремле отреагировали на «тактику мелких шагов» Авакова по возвращению Донбасса
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    В Кремле отреагировали на «тактику мелких шагов» Авакова по возвращению Донбасса

    46

    В Кремле отреагировали на «тактику мелких шагов» Авакова по возвращению Донбасса

    Москва, 18 апреля. В Кремле отреагировали на план главы МВД Украины Арсена Авакова по возвращению Донбасса и Крыма.

    «Вы знаете, что по Донбассу есть минские договоренности, проблемы Донбасса могут решать только путем реализации минских договоренностей. Они полностью блокируются с украинской стороны. А что касается Крыма, такое упоминание Крыма неуместно, ибо это регион России», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Накануне украинский министр Аваков сообщил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, необходима «тактика мелких шагов, которым аплодируют все».

    Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного там в 2014 году референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    135
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    31272
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    340
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    12642