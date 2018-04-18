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Путин проведет международный телефонный разговор во второй половине дня — Песков
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    Путин проведет международный телефонный разговор во второй половине дня — Песков

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    Путин проведет международный телефонный разговор во второй половине дня — Песков

    Москва, 18 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем дне Владимира Путина.

    По его словам, во второй половине дня глава государства проведет международный разговор. О нем будет проинформировано позже.

    «В первой половине дня совещание с членам правительства, профильный вопрос: нейростимулирование использования природ газа в качестве моторного топлива. Профильные докладчики Мантуров и Новак», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

    Автор: Юлия Майорова
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