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Путин в курсе решения о блокировке Telegram — Песков
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    Путин в курсе решения о блокировке Telegram — Песков

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    Путин в курсе решения о блокировке Telegram — Песков

    Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин в курсе решения о блокировке Telegram. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Вопрос, конечно правительственный. Президент в курсе решения о блокировке», — сказал Песков.

    Напомним, Telegram на территории России заброкирован по требованию Роскомнадзора в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования.

    В случае выполнения требований Роскомнадзора, которые связаны с необходимостью обеспечения безопасности россиян, Telegram в России может быть разблокирован, сообщил Песков накануне.

    Автор: Юлия Майорова
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