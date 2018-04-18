Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин в курсе решения о блокировке Telegram. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вопрос, конечно правительственный. Президент в курсе решения о блокировке», — сказал Песков.

Напомним, Telegram на территории России заброкирован по требованию Роскомнадзора в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования.

В случае выполнения требований Роскомнадзора, которые связаны с необходимостью обеспечения безопасности россиян, Telegram в России может быть разблокирован, сообщил Песков накануне.