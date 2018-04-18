Лгут как англосаксы: Роман Носиков о самых громких случаях вранья американцев

Во время трансляции брифинга представителя российского МИД Марии Захаровой меня очень задел один момент — когда английский журналист заявил о том, что «мир уже просто не верит России».

Мария Владимировна ответила хорошо, припомнив англичанину историю с «иракской пробиркой» и спросив, заслуживают ли страны, провернувшие такой фокус, доверия сами.

Это хорошо. Но мало.

Я очень симпатизирую деятельности уважаемой Марии Владимировны, а также Василия Алексеевича Небензи. Мне всегда хотелось им как-то помочь. Не то чтобы они не справлялись — совсем даже наоборот, — но им как-то особенно сопереживаешь. А нормальное человеческое сопереживание всегда должно иметь выражение в соучастии. Иначе это не сопереживание никакое, а вид спортивного боления.

Поэтому я сделал очень краткую и явно неполную энциклопедию западных достижений на почве жизни не по лжи. Топ-5 наиболее известных случаев, так сказать.

5. Помни о «Мэне»

15 февраля 1898 года у берегов Кубы затонул американский броненосец «Мэн». Затоплению предшествовал взрыв в носовой части.

США создали специальную комиссию по расследованию инцидента и направили ее на испанскую в то время Кубу. Предложение Мадрида организовать совместную испано-американскую комиссию было отклонено Вашингтоном в самой грубой форме.

Испанские эксперты к обломкам допущены не были. В итоге комиссия, состоящая сплошь из американских офицеров, объявила причиной гибели судна акт испанской агрессии — преднамеренное минирование корабля снаружи.

Впрочем, еще до этого вердикта американская пресса развернула агитацию войны. Пресса писала: «Военный корабль «Мэн» расколот секретной адской машиной врага!», «Мэн» предательски разрушен!», «Помни о «Мэне»!»

Надо сказать, Америка и до этого сильно переживала за кубинских повстанцев, боровшихся против гнета испанского деспотического режима. И даже объявляла, что применение силы против Испании — долг Америки перед цивилизацией.

В общем, в том же 1898 году началась испано-американская война, которую Мадрид через несколько месяцев проиграл. По результатам мира Вашингтон приобрел приличные территории.

Комиссия 1910 года, которая снова обследовала обломки броненосца, установила: испанцы, утверждавшие, что взрыв произошел внутри корабля и что они не причем, — были совершенно правы.

Но Кубу им никто не вернул.

4. Инцидент в Тонкинском заливе

Жертвами американского вторжения во Вьетнам (1965—1973 гг.) стали миллионы человек. За время этой войны американцами были совершены дичайшие преступления против человечества, например массовое убийство жителей Сонгми, пытки и убийства мирных жителей или применение концентрированных гербицидов и дефолиантов, которые до сих пор приводят к врожденным уродствам у вьетнамских детей.

А началась эта война с так называемого Тонкинского инцидента — нападения вьетнамских кораблей на корабли ВМС США 4 августа 1964 года. Вашингтон счел его поводом к полномасштабной войне.

В 2005 году на сайте Агентства национальной безопасности США был выложен ранее секретный документ, согласно которому американская разведка умышленно исказила информацию о событиях в заливе с целью провокации войны.

При этом информация о «нападении вьетнамцев» опровергалась даже капитаном Джоном Герриком, под командой которого находились «пострадавшие» американские эсминцы. Но разведка настаивала, что у нее есть перехваты сообщений, в которых вьетнамцы признаются в совершенной атаке.

3. Свидетельство Наиры

10 октября 1990 года перед комиссией по правам человека Конгресса США выступила простая кувейтская девушка Наира ас-Сабах. Роняя слезы, она рассказала, что лично видела, как иракская солдатня, захватившая ее маленькую родину, вынимала из инкубаторов новорожденных кувейтских детей и бросала их умирать на полу.

Выступление девушки произвело эффект разорвавшейся бомбы. За считанные недели общественное мнение Западного мира переменило свое отношение к иракскому лидеру Саддаму Хусейну, переведя его из разряда американских союзников в список кровавых палачей.

Читайте также: Мы снова расставим фигуры: Роман Носиков о том, как жить после бомбежки Сирии

Уже после вторжения США в Ирак выяснилось, что Наира — дочь посла Кувейта в США, ставшего впоследствии министром нефти. А ее показания — продукт копирайта американской PR-фирмы Hill & Knowlton, по сути и разжегшей знаменитую Войну в Заливе.

Удивительно, но фирма, в отличие от Ирака, — до сих пор существует.

2. Скелет за колючей проволокой

Летом 1992 года на обложках журналов и на страницах газет появилась страшная фотография, доказывающая наличие в Югославии концлагерей. На фото за колючей проволокой стоял изможденный мужчина с выпирающими ребрами — звали его Фикрет Алич. Так мир узнал об ужасах концлагеря Трнополье.

Война, начатая НАТО с целью спасения албанцев, боснийцев и хорватов от сербской жестокости, унесла сотни тысяч людей и саму Югославию.

В 1997 году немецкий журналист Томас Дайхман опубликовал в британском издании LM расследование «Картинка, одурачившая мир». Немецкий журналист лично исследовал территорию «концлагеря» и убедился, что люди не удерживались в нем насильно и никакой колючей проволоки в нем не было. Британские репортеры нашли единственный ракурс с колючкой — место хранения техники, — забрались внутрь и снимали людей из-за забора, находясь не снаружи колючки, а изнутри.

Однако репортеры подали на немца в суд и, выиграв дело, полностью его разорили. Судья, принявший решение в пользу британцев, признал, что фото действительно вводит зрителя в заблуждение, но Дайхман не смог доказать, что журналисты действовали умышленно.

Так что и фото, и участь самой Югославией предложено считать случайностью. Нечаянно вышло.

1. Пробирка с белым веществом.

5 февраля 2003 года государственный секретарь США Колин Пауэлл, выступая на Совете Безопасности ООН, обвинил Ирак в сокрытии оружия массового поражения. Для убедительности он продемонстрировал пробирку с чем-то белым.

Британия в лице премьер-министра Тони Блэра горячо поддержала американскую инициативу — не теряя времени еще раз покарать исчадье ада по имени Саддам и спасти человечество от его химических безумств.

Война в Ираке унесла сотни тысяч человеческих жизней и привела к возникновению «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В 2004 году Пауэлл признался в том, что озвученные им данные были сфальсифицированы. А в 2015 году такое же признание сделал и Блэр.

Американскими журналистами подсчитано: чтобы развязать войну, политическое руководство США публично солгало 935 раз.

Председатель ОЗХО Жозе Бустани вспоминал, что заместитель госсекретаря США Джон Болтон с целью недопущения инспекторов ОЗХО в Ирак опустился до того, что напомнил: у самого Бустани дети учатся в США…

Что он хотел сказать этим напоминанием? Что американское образование — большая ценность, за которую надо быть благодарным? Или что-то другое? Неужели чиновник Госдепартамента угрожал детям председателя ОЗХО?

В любом случае, Бустани скоро по представлению США сняли, и война началась.

Читайте также: Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

Я полагаю целесообразным, если этот текст будет переведен на английский, немецкий, французский и испанский языки, а также снабжен инфографикой, иллюстрациями и фото, — чтобы превратиться в брошюру, которую наши дипломаты могли бы раздавать коллегам и прессе перед каждым своим выступлением на площадках ООН.

Это может облегчить им работу.

Я также полагаю, что если сначала в мировых дипломатических кругах, а затем и во всем мире возникнет выражение «лжет как англосакс», это будет только справедливо.

1 Организация запрещена на территории РФ.