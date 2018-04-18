Роспотребнадзор зафиксировал замедление роста заболеваемости ВИЧ в РФ

Москва, 18 апреля. Роспотребнадзор зафиксировал замедление роста заболеваемости ВИЧ в России в шесть раз за последние пять лет. Об этом сообщила в среду глава ведомства Анна Попова.

Выступая на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, она отметила, что в 2017 году темп прироста заболеваемости ВИЧ в РФ составил 2%, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 13,4%. Попова уточнила, что болезнью в России все реже заражаются подростки и молодежь.

«Охват обследованиями ВИЧ также вырос с 2012 года в 1,3 раза», — добавила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, сегодня на ВИЧ обследован каждый четвертый житель России.