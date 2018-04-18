Меню
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал замедление роста заболеваемости ВИЧ в РФ
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    Роспотребнадзор зафиксировал замедление роста заболеваемости ВИЧ в РФ

    99

    Роспотребнадзор зафиксировал замедление роста заболеваемости ВИЧ в РФ

    Москва, 18 апреля. Роспотребнадзор зафиксировал замедление роста заболеваемости ВИЧ в России в шесть раз за последние пять лет. Об этом сообщила в среду глава ведомства Анна Попова.

    Выступая на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, она отметила, что в 2017 году темп прироста заболеваемости ВИЧ в РФ составил 2%, тогда как в 2012 году аналогичный показатель составлял 13,4%. Попова уточнила, что болезнью в России все реже заражаются подростки и молодежь.

    «Охват обследованиями ВИЧ также вырос с 2012 года в 1,3 раза», — добавила глава Роспотребнадзора.

    По словам Поповой, сегодня на ВИЧ обследован каждый четвертый житель России.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    135
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    31272
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    340
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    12642