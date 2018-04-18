Меню
Политика
Матвиенко объяснила, как Совфед скорректирует ответ России на санкции США
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    Матвиенко объяснила, как Совфед скорректирует ответ России на санкции США

    81

    Матвиенко объяснила, как Совфед скорректирует ответ России на санкции США

    Москва, 18 апреля. Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США к 3 мая. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что ответ на действия США не должен наносить вред гражданам и экономике России.

    Матвиенко отметила, что текст законопроекта пока сырой, поэтому выводы делать рано. Комитетам Совфеда дано поручение подготовить предложения по международным делам и экономической политике.

    «Ответ должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам», — подчеркнула спикер Совфеда.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсудят законопроект о контрсанкциях с деловыми кругами, ректорами ведущих российских вузов, политологами и другими специалистами.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    135
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    31272
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    340
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    12642