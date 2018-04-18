Матвиенко объяснила, как Совфед скорректирует ответ России на санкции США

Москва, 18 апреля. Совет Федерации подготовит поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США к 3 мая. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что ответ на действия США не должен наносить вред гражданам и экономике России.

Матвиенко отметила, что текст законопроекта пока сырой, поэтому выводы делать рано. Комитетам Совфеда дано поручение подготовить предложения по международным делам и экономической политике.

«Ответ должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящим вреда нашей экономике и нашим гражданам», — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсудят законопроект о контрсанкциях с деловыми кругами, ректорами ведущих российских вузов, политологами и другими специалистами.