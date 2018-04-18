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Чайка объяснил, почему британские власти не могли допустить возвращения Березовского в РФ
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    Чайка объяснил, почему британские власти не могли допустить возвращения Березовского в РФ

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    Чайка объяснил, почему британские власти не могли допустить возвращения Березовского в РФ

    Лондон, 18 апреля. Британские власти не могли допустить возвращения Бориса Березовского в Россию как носителя секретов о Александра Литвиненко, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

    «Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне — прим. ред. ФАН), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними», — заявил Чайка, выступая в Совете Федерации.

    Когда Березовский захотел вернуться в Россию, они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма вернулся на родину, объяснил генпрокурор.

    Отметим, что российская сторона до сих пор не получила документов от Великобритании о смерти Бориса Березовского и ее причинах.

    Березовский, объявленный в розыск в РФ с 1999 года, был обнаружен мертвым в ванной комнате своего загородного дома в городе Аскотт неподалеку от Лондона 23 марта 2013 года. По официальной неподтвержденной версии, бизнесмен совершил самоубийство.

    Автор: Дима Оленин
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