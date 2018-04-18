Володин анонсировал заседание по проекту о контрсанкциях с бизнес-кругами РФ

Москва, 18 апреля. Депутаты Государственной думы Российской Федерации в грядущую пятницу обсудят законопроект о контрмерах с деловыми кругами, ректорами ведущих российских вузов, политологами и другими специалистами. Об этом заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В рамках обсуждения внесенного законопроекта нам важно провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и других стран», — отметил председатель госдумы.

Володин также указал на то, что для дискуссии были приглашены председатели профильных комитетов Госдумы, представители деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон уведомил посольство России о том, что введение новых санкций в отношении Москвы в настоящее время не последует.