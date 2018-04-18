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Володин анонсировал заседание по проекту о контрсанкциях с бизнес-кругами РФ
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    Володин анонсировал заседание по проекту о контрсанкциях с бизнес-кругами РФ

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    Володин анонсировал заседание по проекту о контрсанкциях с бизнес-кругами РФ

    Москва, 18 апреля. Депутаты Государственной думы Российской Федерации в грядущую пятницу обсудят законопроект о контрмерах с деловыми кругами, ректорами ведущих российских вузов, политологами и другими специалистами. Об этом заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «В рамках обсуждения внесенного законопроекта нам важно провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и других стран», — отметил председатель госдумы.

    Володин также указал на то, что для дискуссии были приглашены председатели профильных комитетов Госдумы, представители деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон уведомил посольство России о том, что введение новых санкций в отношении Москвы в настоящее время не последует.

    Автор: Дана Балан
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