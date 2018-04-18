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Китай пожаловался на купленный у Украины аналог «Адмирала Кузнецова»
Общество
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    Китай пожаловался на купленный у Украины аналог «Адмирала Кузнецова»

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    Китай пожаловался на купленный у Украины аналог «Адмирала Кузнецова»

    Пекин, 18 апреля. Первый китайский авианосец Liaoning, купленный у Украины в недостроенном виде и прошедший глубокую модернизацию, в КНР признали дефектным.

    Как говорится в статье издания Asian Times, в попытках улучшить приобретенный крейсер за восемь лет китайская промышленность произвела более 1200 технологических элементов. При этом из-за структурных ограничений и «врожденных» дефектов возможности его усовершенствования оказались ограничены.

    Кроме того, летчики-испытатели регулярно сталкиваются с трудностями во время посадки на аналог российского авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова». Самолету необходимо сбросить вес для приземления — топливо и оружие. В свою очередь, из-за урезанной взлетной палубы «Варяга» запуск самолета происходит намного проще.

    Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены, пишет издание.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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