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Финальный этап продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Москве
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    Финальный этап продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Москве

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    Финальный этап продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Москве

    Москва, 18 апреля. В России стартовал финальный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Основные билетные центры FIFA открываются в российской столице, также получить приобретенные билеты в центрах продаж смогут те, кто отказался от доставки.

    Старт финального этапа продаж билетов назначен на полдень по московскому времени. Бронировать места на трибунах можно будет как на официальном сайте FIFA в режиме реального времени в порядке живой очереди, так и в московском центре, сообщает агентство «URA.RU».

    Отмечается, что кассы в других городах, принимающих первенство мира 2018 года, откроются 1 мая. Продажи продлятся до окончания международного старта — 15 июля.

    Впрочем, организаторы ЧМ рекомендуют приобретать билеты в самом начале последнего этапа продаж, поскольку спрос превышает предложение.

    Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал мундиаля состоится в Москве.

    Автор: Дана Балан
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