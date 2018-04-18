Сирия и РФ спасли Думу: жители города рассказали ФАН о годах жизни в оккупации боевиков

Прошла неделя со дня освобождения города Дума, а вместе с ним и всей Восточной Гуты силами Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске отправился в этот населенный пункт, чтобы оценить обстановку и поговорить с мирными гражданами о жизни в оккупации вооруженных группировок боевиков.

Сейчас в городе спокойно — регулярные обстрелы и нападения исламистов остались позади. Люди больше не боятся выходить на улицы. На дорогах — много мопедов и велосипедов, поскольку на автомобилях местами по-прежнему бывает не проехать. Где-то открылись новые магазинчики и лавки, владельцы которых теперь могут не бояться налетов террористов. О недавнем присутствии террористических бандформирований напоминают только оставшиеся оборонительные сооружения, а также руины домов, разрушенных исламистами.

Продовольствия в Думе еще не хватает, но уже сейчас — спустя всего неделю после того, как город вернулся под контроль правительства САР, — можно уверенно сказать, что люди живут значительно лучше, нежели при боевиках. Молодой человек по имени Афдал рассказал нашему репортеру, что в период оккупации исламисты, контролирующие населенный пункт, продавали необходимые продовольственные товары по завышенным тарифам. Хлеба почти не было, и потому многим жителям приходилось самим печь лепешки из ячменя, который вскоре тоже оказался в дефиците.

«Мы несколько лет были в оккупации боевиков тут в Восточной Гуте. Килограмм сахара, например, нам продавали за 17 тысяч сирийских лир. И всегда на окраинах города были развернуты КПП, приходилось стоять и ждать часами, чтобы перейти в другой район, и то это не всегда удавалось. Мы иногда даже не могли выйти из подвалов, условия для жизни были ужасными, боевики вели себя как единоличные хозяева. Но благодаря сирийской армии теперь мы свободны и в безопасности. Нас террористы запугивали, пытаясь силой удерживать тут. Нередко есть было нечего, время от времени нас спасал только ячменный хлеб», — поделился Афдал.

Сейчас на улицах очень много детей, которые до сих пор еще не очень смело выходят наружу. Некоторые местные жители обнимаются с сирийскими военными, фотографируются с ними, благодаря сирийское руководство и Россию за наконец установившийся мир. Пока что в город регулярно поступает гуманитарная помощь, но уже в ближайшее время начнется активная работа по восстановлению инфраструктуры региона и разбору завалов, оставленных после боевиков.

19 Фото. 19 Фотографий

В Думе преимущественно базировались отряды «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Они до последнего продолжали ожесточенное сопротивление, однако после переговоров с российским Центром по примирению сторон все же согласились добровольно покинуть Гуту.

1 Организация запрещена на территории РФ.