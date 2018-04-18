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Ученые рассказали, как семейная жизнь влияет на развитие сердечных заболеваний
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    Ученые рассказали, как семейная жизнь влияет на развитие сердечных заболеваний

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    Женатые люди реже переносят повторные сердечные приступы – ученые

    Москва, 18 апреля. Люди, состоящие в браке, реже переносят повторные сердечные приступы и легче справляются с сердечными заболеваниями, считают швейцарские ученые.

    К такому выводу они пришли, проанализировав состояние 29 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 76 лет, перенесших инсульт. За их здоровьем ученые наблюдали в течение четырех лет. Выяснилось, что разведенные люди переносили инсульты чаще и умирали от сердечных заболеваний, пишет агентство «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Исследователи заключили, что семейная жизнь снижает риск развития сердечных заболеваний, а брак является фундаментальной формой социальной поддержки. Ранее ученые также выяснили, то семейная жизнь предотвращает развитие деменции и диабета второго типа, высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина.

    Автор: Василий Котов
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