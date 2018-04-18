Сирия новости 18 апреля 12.30: ССА атакует САА в Хаме и Эс-Сувейде, в Идлибе продолжаются бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

Сирия, 18 апреля. ССА атаковала позиции САА в Хаме и Эс-Сувейде, в Идлибе продолжаются перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия», столкновения между боевиками и ИГ1 в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске, противостоит ССА и «Тахрир аш-Шам» в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции САА в Хаме и Эс-Сувейде, противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

В Восточном Каламуне отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Также, по сведениям Telegram-канала (@emaannewscenter1), удары по опорным пунктам боевиков в этом районе наносят ВВС Сирии.

К югу от сирийской столицы продолжаются бои между САА и террористами «Исламского государства». Подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» пишет, что радикальные исламисты убили троих бойцов армии САР. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс продолжаются боестолкновения между правительственными войсками САР и группировками вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Тейба аль-Гарбия, Кафр Ляха, Тальдо и Аль-Хула.

Ранее сообщалось, что армия Башара Асада выбила сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 из нескольких районов провинции.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет о боях между ИГИЛовцами и «Тахрир аш-Шам» в районе Сахм аль-Джауляна.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Азраа, Кум Руман и в районе Ладжата. Об этом также сообщает SOHR.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб не прекращаются бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», пишет местный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Ранее сообщалось, что из-за интенсивных перестрелок между радикальными коалициями было заблокировано движение на дороге между поселениями Аль-Хобейт и Хан Шейхун.

На этой же территории ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) атакуют опорные пункты террористов «Джебхат ан-Нусры». Артиллерия правительственных войск САР ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун, Талль Исс и Сукейк, а также в районе Мугейра аль-Мерзы.

Провинция Хама

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) атаковали расположения правительственных войск САР недалеко от населенного пункта Харб Нафса. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Также Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщает, что ВВС Сирии наносят удары по пунктоам дислокации радикальных исламистов недалеко от поселений Куббат аль-Курди, Бурайгит и Вади Джейсия.

В северной части региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация бьет по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская свободная армия (ССА) атаковала опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от административного центра провинции Эс-Сувейда. О столкновениях пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Жители столицы региона вышли на митинг в поддержку правительственных войск САР и администрации Башара Асада, а также против агрессии США и присутствия проамериканских сил на территории Сирии. Об этом пишет военный источник в Twitter (@smmsyria).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)