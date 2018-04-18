Косачев рассказал о связи между ударом Запада по Сирии и отравлением Скрипалей

Москва, 18 апреля. Ракетный удар США и их союзников по Сирии, а также инцидент в Солсбери являются актами агрессии западных стран против международного права, в том числе и против России. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В результате действий западных стран, которые 14 апреля нанесли удар по сирийской гражданской и военной инфраструктуре, в арабской республике активизировались боевики. Кроме того, специалистам ОЗХО при поддержке российских экспертов пришлось в срочном порядке пересматривать планы работы в Дамаске. Константин Косачев напомнил, что с 18 апреля в сирийской Думе начинает свою работу комиссия ОЗХО.

«Параллельно была организована провокация в английском Солсбери», — отметил российский сенатор.

Косачев считает, что подобные акты агрессии направлены против системы международного права, а также против России. Тем не менее, у Москвы «нет больших надежд» на доклад ОЗХО по отравлению Скрипалей.

Он подчеркнул, что эксперты организации работали непрозрачно и предвзято, а выводы швейцарской лаборатории были «убраны под ковер». Напомним, что в пробах Скрипалей были найдены следы химоружия НАТО.