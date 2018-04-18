«Пираты действуют в Азовском море»: Матвиенко призвала добиться освобождения «Норда» на Украине

Москва, 18 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна добиться возвращения на родину российских моряков, задержанных на Украине. Об этом она рассказала, выступая на заседании палаты в среду.

По словам Матвиенко, необходимо принять все возможные меры, чтобы вернуть российских моряков на родину и освободить их от незаконных действий Киева. Матвиенко уточнила, что «пираты в лице украинских властей уже действуют в Азовском море».

При этом сенатор от Крыма Сергей Цеков на заседании предложил собрать все данные о задержании судна для изучения вопроса о возможных законодательных мерах по защите интересов России и ее граждан от провокаций Украины. Напомним, украинские пограничники задержали российское судно с моряками «Норд» 26 марта. Россияне сейчас незаконно удерживаются на территории Украины.