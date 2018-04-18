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Сирия: эксперты ОЗХО не смогли приступить к работе в Думе из-за перестрелки
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    Сирия: эксперты ОЗХО не смогли приступить к работе в Думе из-за перестрелки

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    Сирия: эксперты ОЗХО не смогли приступить к работе в Думе из-за перестрелки

    Дамаск, 18 апреля. Работа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийской Думе отложена из-за произошедшей в регионе перестрелки, сообщают источники агентства Reuters.

    Во вторник, 17 апреля, стало известно, что эксперты прибыли в Думу для установления фактов якобы имевшей место там сирийской химической атаки.

    Ранее в МИД РФ ответили на обвинения Франции о том, что РФ и САР якобы не предоставляют миссии ОЗХО доступ к месту предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Захарова напомнила, что именно Россия выступала за проведение скорейшей инспекции ОЗХО, а также содействовала тому, чтобы поездка инспекторов состоялась.

    По словам Захаровой, доступ инспекторов был затруднен из-за того, что в Думе до сих пор остаются боевики, а в ООН озаботились дополнительными гарантиями безопасности.

    Напомним, что в начале апреля ряд СМИ, опираясь на информацию группы «Белые каски» сообщили о том, что на Думу якобы совершена химатака. В МИД РФ назвали эти данные недостоверными. В ведомстве также добавили, что инсценировка химатаки была сделана для информационного вброса, цель которого — оправдать силовой удар извне.

    Автор: Дима Оленин
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