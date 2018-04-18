В Кемеровской области закроют 17 объектов, не соответствующих требованиям пожарной безопасности

Кемерово, 18 апреля. В Кемеровской области завершился первый этап проверок мест массового скопления людей. Это были прокурорские проверки с привлечением специалистов надзорного управления МЧС, назначенные после трагедии в «Зимней вишне».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на данный момент проверено 570 объектов по области. Среди них — 237 торгово-развлекательных центров и комплексов. На данный момент почти в каждом выявлен ряд замечаний, которые касаются непосредственно противопожарной безопасности. Но на 17 объектах они не просто есть, а неустранимы. То есть их планируют закрыть для переделки, либо для сноса.

Например, закрывается спортивный комплекс «Металлург», построенный недавно, но уже не соответствующий современным требованиям. В Тяжинском районе Кемеровской области местная прокуратура обратилась в суд о приостановлении деятельности Дома культуры. В результате проверки выяснилось, что в доме культуры насос, который должен подавать воду в экстренном порядке, не введен в эксплуатацию. Когда срабатывают датчики задымления, автоматически напор воды не увеличивается, и вода не подключена к насосу. Исправить это сразу не удается, так как введение в эксплуатацию оборудования стоит дорого, а дом культуры – бюджетное учреждение. На государственную закупку на данный момент просто нет денег. На следующей неделе в суде будет рассмотрено постановление о приостановке деятельности.

Кроме того, начинается массовая проверка со стороны управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Кемеровской области. Вчера в область пришла телеграмма от правительства страны с распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о проверке более трех тысяч объектов массового скопления людей, в том числе и школ.

Напомним, 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. В результате бедствия погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Предварительное расследование выявило ряд грубейших нарушений при строительстве центра и противопожарной безопасности. По уголовным делам, возбужденным по факту трагедии, задержаны семь человек, в том числе чиновники и сотрудники местного МЧС.