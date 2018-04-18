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Новая атака на ЧМ-2018: в Британии сравнили Россию с Бурунди
Общество
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    Новая атака на ЧМ-2018: в Британии сравнили Россию с Бурунди

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    Новая атака на ЧМ-2018: в Британии сравнили Россию с Бурунди

    Лондон, 18 апреля. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия могла получить право провести чемпионат мира по футболу 2018 года с помощью коррупции. Об этом пишет издание Independent.

    Кэмерон считает, что Россия выиграла право провести мундиаль с помощью коррупции, впрочем, бывший политик не предоставил никаких фактов или доказательств на этот счет.

    «Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ: коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных ископаемых? Ответ: коррупция. Мы хотели помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей. Но как Россия смогла получить ЧМ-2018? Я позволю вам заполнить пробел в ответе», — заявил он.

    Новая атака на ЧМ-2018: в Британии сравнили Россию с Бурунди

    Власти Британии всячески пытаются дискредитировать РФ, обвиняя ее то в причастности к так называемому «делу Скрипаля», хотя вся «доказательная база» официального Лондона рассыпалась, то в агрессии со стороны российских болельщиков.

    Ранее депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил, что Москва может использовать чемпионат мира так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года, то есть, для поднятия имиджа страны. В МИД РФ назвали такие сравнения неприемлемыми.

    Таким образом, с британской стороны это очередная попытка сорвать ЧМ по футболу, который пройдет в России.

    Минувшим летом комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) разместил доклад о расследовании правомерности выборов стран-хозяек ЧМ 2018 и 2022 годов. В результате все подозрения о правомерности получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты.

    В дипломатическом ведомстве РФ ранее заявили, что различные обвинения в адрес России носят провокационный характер и нацелены на подрыв доверия к стране как к хозяйке первенства мира по футболу.

    Автор: Дана Балан
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