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Де Мистура проведет встречи по Сирии в Анкаре перед визитом в Москву
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    Де Мистура проведет встречи по Сирии в Анкаре перед визитом в Москву

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    Де Мистура проведет встречи по Сирии в Анкаре перед визитом в Москву

    Москва, 18 апреля. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе визита в турецкую Анкару 18 апреля обсудит с высокопоставленными официальными лицами ситуацию в Сирии. Как говорится в заявлении офиса спецпосланника, далее он проведет консультации в Москве и Тегеране.

    В заявлении указано, что де Мистура в среду находится в турецкой столице «для встреч с высокопоставленными турецкими представителями, перед тем как направится в Москву и Тегеран для консультаций с высокопоставленными представителями России и Ирана».

    Визит спецпосланника в Москву запланирован на 20 апреля, что подтвердил глава аппарата офиса де Мистуры Майкл Контэ, передает РИА Новости.

    Ситуация в Сирии обострилась после того, как ночью 14 апреля Соединенные Штаты и их союзники — Великобритания и Франция — нанесли удары по ряду гражданских и военных объектов в Сирии. По данным министерства обороны Российской Федерации, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

    Автор: Тимур Румянцев
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