«Разорвут в клочья»: на Украине опасаются реализации Западом югославского сценария

Киев, 18 апреля. Депутат Рады Нестор Шуфрич считает, что события на Украине могут пойти по югославскому сценарию и страну «разорвут в клочья». Об этом он заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.

Украинская партия «Народный фронт» предложила ранее обложить налогами работающих в России украинцев. По словам Нестора Шуфрича, подобные инициативы только ускорят распад страны и на Западе решат окончательно разделить Украину.

«Кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья. Или то, о чем говорят сегодня заграницей, в конце концов реализуются, когда скажут: «Да эти украинцы не могут жить в одной стране. Давайте просто раз и навсегда как Югославию», — сказал украинский депутат.

Он подчеркнул, что простые украинцы возненавидят действующие власти, если события будут разворачиваться по югославскому сценарию.

Напомним, что в ходе многолетнего конфликта (1991-2008) Югославия разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство. Процесс распада сопровождался военными конфликтами, которые привели к многочисленным жертвам.