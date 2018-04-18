Слабый рубль нанес США удар: эксперт объяснил, почему Трамп передумал вводить новые санкции

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время вводить не планируется, об этом сообщил представителям СМИ источник в министерстве иностранных дел РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет», — сказал представитель ведомства.

Напомним, накануне поступила информация, что Трамп дал указания приостановить введение новых санкций против России.

«Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения», — пишет издание Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации Белого дома.

Курс валют сыграл свою роль

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН нежелание США вводить новые антироссийские санкции.

«США включили заднюю. Они передумали вводить санкции в этот понедельник, как обещали. Думаю, не в последнюю очередь объяснение этого нужно искать в твите Трампа о курсах валют. Оказывается, президент США просыпается и тут же проверяет курс рубля по отношению к доллару. Американцы так радовались «удачным» санкциям, которые привели к снижению стоимости российской валюты, целую неделю кричали «Наконец-то санкции начали работать!» И «вдруг» для себя обнаружили, что более слабый рубль наносит американским экспортерам больше ущерба. Теперь надо придумать такие санкции, чтобы рубль не пострадал», — пояснил Владимир Корнилов.

Внутриполитический хаос

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с этим обсуждением новых санкций странная история. Одни представители Белого дома говорят, что «все в работе» и скоро новый пакет выйдет, другие, что все замораживается на неопределенный срок.

«И это, скорее, даже не про санкции и политику США в отношении России. Это история больше про некоторый хаос, который сейчас имеет место в федеральных политических структурах Штатов. Грубо говоря, у них там нечто весьма похожее на ситуацию «правая рука не знает, что делает левая рука». И в принципе, это не очень хорошо, как для самих США, так и для мира в целом. Штаты окончательно демонстрируют свою недоговороспособность и какие-то совершенно истерические метания. Вспомним, как Трамп тут войну в Twitter объявил, а через 40 минут заявил о необходимости массово разоружаться», — рассказал Александр Чаусов.

Вот, заметил эксперт, с этой информацией по санкциям — такая же история. Будут они или нет, и когда — непонятно.