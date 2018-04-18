Ударами по Сирии США и их союзники пытались сорвать процесс мирного урегулирования – Косачев

Москва, 18 апреля. Ударами по Сирии США и их союзники пытались сорвать процесс мирного урегулирования в арабской республике, заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он подчеркнул, что действия коалиции в САР направлены на дискредитацию сирийских властей.

«В Сирии есть все признаки нормализации ситуации. Активизируется мирный политический процесс. Провокация, очевидно, направлена на то, чтобы попытаться дискредитировать власти Сирии и нанести удар по этому политическому процессу», — объяснил Косачев.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, возглавляемая США коалиция нанесла удары по военным и гражданским объектам, расположенным на территории Сирии. По данным Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 была успешно перехвачена сирийскими военными с помощью ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что удары по САР могут спровоцировать новую волну беженцев.