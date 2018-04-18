Эксперт: Мы импортозависимы в части лекарств, как и все остальные страны

Главный клинический фармаколог Петербурга, президент профессиональной медицинской Ассоциации клинических фармакологов Александр Хаджидис считает, что законопроект об ограничении ввоза лекарств из США требует предельной осторожности.

В разговоре с Федеральным агентством новостей эксперт выразил сомнение в том, что запрет на лекарства будет экономически эффективной мерой, потому что выделить американских производителей в мире «Большой Фармы» крайне затруднительно.

«Технически непонятно, как именно Госдума планирует реализовывать предполагаемую акцию. Какие конкретно лекарственные средства понимаются под американскими? Полный цикл производства ЛС на территории США – это единичные случаи. Надо понимать, что ни одна страна не является импортонезависимой в плане лекарств. Весь мировой рынок контролирует порядка двухсот компаний — «Большая Фарма». Сейчас лекарственные препараты, которые этой «Большой Фармой» производятся, трудно идентифицировать. Никто не может точно знать структуру долевых участий этих компаний, а их заводы работают по всему миру. Например, если завод американской компании локализован в России, это чье лекарство? Отечественный препарат или американский? Субстанция, которая производится в Китае, может упаковываться в России, иметь офис в Америке, и завод в Европе. Как при таком положении вещей в принципе идентифицировать лекарство американского производства?»

Особенно тревожит фармаколога возможный риск, что американские производители препаратов, которым действительно нет аналогов в России, прекратят их поставлять, если им это станет невыгодно, или просто из принципа.

«В антиретровирусную терапию ВИЧ и СПИД у детей, например, входит уникальный сироп американского производства, которому нет замены, — заявил Хаджидис. — Или пресловутая Виагра: помимо разрекламированного способа поднять всей стране потенцию, этот препарат под другим торговым названием (Ревацио) используется для лечения легочной гипертензии у новорожденных детей».

Также Хаджидис не особо уверен в надежности аналоговых препаратов — дженериков, которые должны заменить санкционную продукцию.

«Да, у нас есть приличный ряд импортозамещаемых препаратов, но все это — дженерики, воспроизводящие оригинальные препараты. Все эти ЛС исследованы по-разному, и каждое конкретное наименование должно быть досконально рассмотрено. Российское законодательство допускает определенные послабления для оборота дженериков, у нас регистрируются препараты-аналоги, которые по строгости хорошо бы доисследовать. Например, у нас по закону не определяется терапевтическая эквивалентность препаратов. Дженерик должен быть полным заменителем оригинального препарата, но это далеко не всегда соответствует действительности».

Кроме того, эксперт отметил, что около 90% субстанций для препаратов в РФ по-прежнему импортные, а местные производства зачастую работают лишь на стадии упаковки таблеток. Лечение же дженериками потребует разработки новой врачебной документации.

«В плане развития производств у нас в России есть очень положительная динамика, многое сделано. Но медицина всегда отстает от развития технологий. Нужно время, есть болезни роста, и не надо выдавать желаемое за действительное, — считает эксперт. — Когда-то у нас вообще ничего не было, как и во всем мире, мы научились лечить болезни, которые раньше лечить не умели. Разработаны протоколы, стандарты, в клинических рекомендациях прописаны соответствующие препараты. Схемы лечения отлажены министерством здравоохранения и экспертными сообществами. При необходимости подбирать замены препаратов мы можем получить методический разнобой, который придется по ходу корректировать, а ведь речь идет о лечении опасных заболеваний».

Говоря об осторожности при принятии решений, Александр Хаджидис напомнил о том, как ФАС пришлось просить правительство отменить «закон о третьем лишнем», ограничивающем иностранным производителям доступ к торгам.

«Мы уже имели такой негативный опыт, и не стоит его повторять. Политикам дай Бог здоровья, но их деятельность не должна ставить под угрозу здоровье и жизнь россиян. Лекарства — это особая статья. Я надеюсь на разумный подход. Мы импортозависимы в части лекарств, как и все остальные страны. Когда мы говорим про импортозамещение, это касается в основном не самых страшных болезней. А там, где речь идет о производстве лекарств от серьезных заболеваний с высокой летальностью, о противоопухолевых, иммунобиологических или антиретровирусных препаратах, тут все сложнее. Уходом с рынка одной компании мы можем дать фору другой, и неизвестно, как в отсутствии конкуренции она установит цены», - говорит Хаджидис.

По мнению эксперта, для решения наболевших в отечественном фармпроизводстве проблем Российской Федерации нужно время и слаженная работа регуляторных органов:

«У нас появились производители с хорошими научно-исследовательскими базами: Генериум, Биокад, Р-фарм, Герофарм. Но в одночасье все равно не получится выйти из импортозависимости. Нет достаточного количества специалистов, и их надо учить. Сами разработки, клинические исследования тоже требуют времени. Хорошо бы наши регуляторные органы работали слаженно, а не как это произошло с продажей ЛС в гипермаркетах, когда Минздрав и все экспертное сообщество против, а Минпромторг продолжает разрабатывать и вовсю внедрять разрешения».

Кроме того, как отметил из своего опыта Хаджидис, не факт, что вывод с рынка американских производителей сыграет на руку отечественным.

«Говоря о госзакупках, на аукционах продолжат выигрывать не лучшие, а самые дешевые дженерики, индийские и китайские, а не отечественные производители. Сейчас оппозиционные каналы будут эту тему бездумно развивать и говорить, что мы все убийцы, и Госдума, и врачи и журналисты и все вообще только и мечтают убить российских детей. Но я всю свою жизнь занимался лекарствами, лечил людей, и сейчас я могу только сказать, что санкции в отношении ЛС не должны вводиться. Политика никак не должна подвергать риску здоровье людей», — подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в управлении по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета здравоохранения планируется создать комиссию, которая изучит все риски, связанные с принятием закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».