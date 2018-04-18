Турчак: Инспекторы ОЗХО могут спокойно работать в Восточной Гуте

Москва, 18 апреля. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что инспекторы Организации по запрещению химического оружия могут спокойно работать в Восточной Гуте для установления истины по случаю с якобы имевшим местом применения химического оружия в сирийском городе Дума.

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил об этом по итогам визита в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Условия для работы созданы, инспекторы могут спокойно работать в Гуте для установления истины по так называемым «химатакам», — подчеркнул Андрей Турчак.

Запад обвинил Сирию в том, что якобы было использовано химическое оружие в сирийском городе Дума. Как оказалось, это была инсценировка, которая стала поводом для нанесения ракетного удара США и их союзниками по объектам на территории САР. Однако известно, что все отравляющие вещества были ликвидированы под надзором ОЗХО. Химического оружия у Сирии нет уже три года.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки российской делегации во главе с Турчаком в САР представители РФ провели встречу верховным муфтием Сирии. По словам Турчака, верховный муфтий Ахмад Хассун выразил желание посетить Россию.