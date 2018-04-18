Меню
Новости Сирии
Турчак: Инспекторы ОЗХО могут спокойно работать в Восточной Гуте
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
Следующая новость
Загрузка...

    Турчак: Инспекторы ОЗХО могут спокойно работать в Восточной Гуте

    275

    Турчак: Инспекторы ОЗХО могут спокойно работать в Восточной Гуте

    Москва, 18 апреля. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что инспекторы Организации по запрещению химического оружия могут спокойно работать в Восточной Гуте для установления истины по случаю с якобы имевшим местом применения химического оружия в сирийском городе Дума.

    Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил об этом по итогам визита в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Условия для работы созданы, инспекторы могут спокойно работать в Гуте для установления истины по так называемым «химатакам», — подчеркнул Андрей Турчак.

    Запад обвинил Сирию в том, что якобы было использовано химическое оружие в сирийском городе Дума. Как оказалось, это была инсценировка, которая стала поводом для нанесения ракетного удара США и их союзниками по объектам на территории САР. Однако известно, что все отравляющие вещества были ликвидированы под надзором ОЗХО. Химического оружия у Сирии нет уже три года. 

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки российской делегации во главе с Турчаком в САР представители РФ провели встречу верховным муфтием Сирии. По словам Турчака, верховный муфтий Ахмад Хассун выразил желание посетить Россию.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    213
    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    Сенатор от Крыма ответил офицерам ВМСУ, пригрозившим Порошенко вернуться на полуостров

    11:03   18 Апреля 2018
    31873
    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    Минтранс прокомментировал продление разрешений на полеты американских лайнеров над Россией

    10:37   18 Апреля 2018
    354
    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    Отравленная жизнь: предательство и крах полковника Скрипаля

    10:21   18 Апреля 2018
    12889