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Трамп передумал давать показания спецпрокурору Мюллеру после обысков ФБР
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    Трамп передумал давать показания спецпрокурору Мюллеру после обысков ФБР

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    трамп

    Москва, 18 апреля. Президент США Дональд Трамп передумал давать показания ведущему расследование по «делу России» специальному прокурору Роберту Мюллеру после того, как ФБР провело обыски в его кабинете, пишет американская газета The Washington Post.

    Напомним, что на прошлой неделе спецслужбы провели обыск в других помещениях адвоката Майкла Коэна, который оказался под подозрением из-за дела о возможной связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по информации СМИ, могли содержать данные о телефонных переговорах адвоката и президента, а также документ о выплатах порноактрисе.

    Тем не менее, юристы Трампа готовы к переговорам с командой Мюллера, поскольку не исключают, что американский глава все еще может поменять свое мнение.

    Однако сейчас эта возможность невероятно мала. По данным газеты, новость об обысках вывела Трампа из равновесия, президент расценил действия ФБР как предательство крепких рабочих отношений между его помощниками и командой спецпрокурора.

    Не исключено, что Трамп расширит состав своих юристов.

    Автор: Дима Оленин
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