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Двое полицейских погибли при взрыве на юге Афганистана
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    Двое полицейских погибли при взрыве на юге Афганистана

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    Двое полицейских погибли при взрыве на юге Афганистана

    Кабул, 18 апреля. Мощный взрыв прогремел на территории афганского города Кандагар. Целью сработавшего взрывного устройства стало подразделение местной полиции.

    В результате взрыва погибли двое сотрудников отряда быстрого реагирования Кандагара, еще трое получили ранения.

    Как сообщает афганский телеканал 1TV, при взрыве был убит командир полицейского отряда быстрого реагирования Джанан Мама вместе со своим охранником.

    Афганская полиция проводит расследование взрыва, на данный момент нет сообщений о том, что какая-либо террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение.

    Автор: Валентин Меликов
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